السعودية.. تفاعل على فيديو حجم ما عُثر عليه من أموال بحوزة متسول وافد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما عثرت عليه السلطات السعودية من أموال بحوزة متسول على باب أحد المساجد الأمر الذي أثار تفاعلا.
#الأمن_العام: القبض على متسول يمني ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 110 آلاف ريال حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين. #لاتعطيهم #معاً_نكافح_التسول https://t.co/lETzsXROlN
ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو مموها على صفحتها بموقع سناب شات، قائلة في بيان: "هذا المتسول ضبطه رجال الأمن في شرطة محافظة جدة وهو يمارس التسول امام أحد المساجد وبعض ضبطه اتضح أنه يمني الجنسية.."
وأضافت الداخلية السعودية في بيانها: "يحمل معه مبلغ 110 آلاف ريال (نحو 29.3 ألف دولار) حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين والمارة.."
وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.. ولنتذكر دائما معا نكافح التسول، فهناك صور عديدة وأساليب مختلفة ينتهجها المتسولون بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات المالية.."