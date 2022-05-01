ماذا يعني إعلان أن "بايدن سيتواصل مع الملك سلمان وليس ولي العهد"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من لقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم في مكة.

تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في مكة المكرمة.وقد أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلا :ان كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي اللهم احفظ المملكة العربية السعودية،واحفظ الكويت وكل دول الاسلام من كل شر #مرزوق_الغانم https://t.co/Ph48KocKFt

وتداول نشطاء ما نلقه الغانم على لسان الملك سلمان بأن الأخير قال إن "كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي"، وذلك في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و رعاه : ان كل كويتي سعودي و كل سعودي كويتي. . . #مرزوق_الغانم #مكة_المكرمة #المملكة_العربية_السعودية @MarzouqAlghanim https://t.co/mQXfxnQd9H

وقال الغانم في التغريدة: "تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في مكة المكرمة. وقد أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلا :ان كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي.. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية، واحفظ الكويت وكل دول الاسلام من كل شر".

ودي أعرف شلون #مرزوق_الغانم يدري عن لون البشت لأي شخصيه يلتقي فيها فيلبس نفس اللون 😳 مو معقول صدفه 🤔 https://t.co/6jHuuiDbs6

ووسط التفاعل اللقاء، أبرز الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، لون "البشت" الذي يختاره الغانم في مناسباته ولقاءاته الرسمية، قائلة بتعليق على عدد من الصور نشرتها على صفحتها بتويتر: "ودي أعرف شلون مرزوق الغانم يدري عن لون البشت لأي شخصيه يلتقي فيها فيلبس نفس اللون.. مو معقول صدفه".