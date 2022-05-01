تفاعل على ما نقله مرزوق الغانم على لسان الملك سلمان.. وإعلامية كويتية تسأل عن لون "البشت"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من لقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم في مكة.

وتداول نشطاء ما نلقه الغانم على لسان الملك سلمان بأن الأخير قال إن "كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي"، وذلك في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر.

وقال الغانم في التغريدة: "تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في مكة المكرمة. وقد أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلا :ان كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي.. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية، واحفظ الكويت وكل دول الاسلام من كل شر".

ووسط التفاعل اللقاء، أبرز الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، لون "البشت" الذي يختاره الغانم في مناسباته ولقاءاته الرسمية، قائلة بتعليق على عدد من الصور نشرتها على صفحتها بتويتر: "ودي أعرف شلون مرزوق الغانم يدري عن لون البشت لأي شخصيه يلتقي فيها فيلبس نفس اللون.. مو معقول صدفه".

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