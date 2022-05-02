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القدس (CNN)-- نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإثنين، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول الهولوكوست ووصفها بأنها "أكاذيب".

"كلماته غير صحيحة ونواياهم خاطئة"، قالها بينيت في بيان بعد أن أكد لافروف أن لأدولف هتلر "دم يهودي"، وأن "الشعب اليهودي الحكيم يقول إن أكثر المعادين للسامية حماسة هم عادة اليهود".

ورد بينيت: "الهدف من مثل هذه الأكاذيب هو اتهام اليهود أنفسهم بارتكاب أفظع الجرائم في التاريخ، التي ارتكبت ضدهم، وبالتالي إعفاء أعداء إسرائيل من المسؤولية".

كان لافروف يدافع عن ادعاء روسيا بأن غزوها لأوكرانيا كان من أجل "نزع النازية" عن البلاد بعد أن أشار في مقابلة تلفزيونية إيطالية، الأحد، إلى أن رئيس الدولة المنتخب ديمقراطياً فولوديمير زيلينسكي يهودي. وكرر ادعاء روسيا بأن غزوها لأوكرانيا هو "نزع النازية" عن البلاد.

حاولت إسرائيل الحفاظ على توازن دبلوماسي دقيق بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، وليس الانضمام الكامل إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الروسي لدى إسرائيل، الاثنين، بسبب تصريحات لافروف.

قال داني دايان، الذي يترأس موقع ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة في إسرائيل ، إنه "لا أساس له على الإطلاق" من القول إن هتلر من أصل يهودي.

وانتقد دايان، عبر تويتر، وصف روسيا للأوكرانيين بالنازيين.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن تصريحات لافروف "شائنة"، وتظهر "معاداة السامية المتجذرة لدى النخب الروسية".

وقال كوليبا في حسابه الرسمي على تويتر، الإثنين: "وزير الخارجية لافروف لم يستطع إخفاء معاداة السامية المتجذرة لدى النخب الروسية".

وقال كوليبا: "تصريحاته البشعة مسيئة للرئيس زيلينسكي وأوكرانيا وإسرائيل والشعب اليهودي. وعلى نطاق أوسع، تظهر أن روسيا اليوم مليئة بالكراهية تجاه الدول الأخرى".