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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن مشروع لعودة "طوعية" لنحو مليون سوري إلى بلادهم.

تصريحات أردوغان جاءت في رسالة مصورة خلال مراسم تسليم منازل في إدلب (شمال سوريا) بمشاركة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء.

وقال أردوغان: "نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا"، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

يقدر عدد السوريين المتواجدين في تركيا بنحو 3.5 ملايين شخص، فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

وأوضح أن المشروع سينفذ في 13 منطقة، منها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.

وأشار إلى أن هناك نحو 500 ألف سوري عادوا إلى "المناطق الآمنة" التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.

وقال الرئيس التركي إنه تم إقامة 57 ألفًا و306 منازل في شمالي سوريا من إجمالي 77 ألف منزل، مُشيرًا إلى أنه جرى تسكين 50 ألف أسرة إلى الآن في هذه المنازل.

وأضاف أردوغان "ما من أحد ينزح عن منزله ودياره دون سبب ويرمي بنفسه نحول مستقبل مجهول".