بأقل من دقيقتين.. كل ما قد تود معرفته عن أزمة تصريحات جورج قرداحي والسعودية

مراسل CNN وسط مزارع الحشيش في لبنان.. كيف أثرت السياسة والمناخ على زراعته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي على أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج لن تترك بلاده مؤكدا على تحييد لبنان عن الصراعات.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ميقاتي على تلفزيون لبنان ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، حيث قال عن العلاقات اللبنانية – العربية: "نحن متمسكون بها بقوّة ولا يمكن اعتبارها خياراً"، مؤكدا أن "السعودية إلى جانب دول الخليج لا تتركُ لبنان".

وتابع: "لقد كُنا أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس وتحييد لبنان بنفسه عن الصراعات".

وفي الشق الاقتصادي، كشف ميقاتي وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية أن "هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان".

وأضاف: "الكهرباء كانت تُكلف لبنان ملياري دولار سنوياً وسعينا في المرحلة الأولى لتغذية تصل إلى 5 ساعات يومياً". وأضاف: "أنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا بانتظار الإعفاءات من قانون "قيصر".