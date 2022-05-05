برهم صالح عن تغير أولويات أمريكا: الشرق الأوسط قلب العالم ولا يمكن الابتعاد عنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على تغريدة تناولت استراتيجية الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما والتي "ينتهجها" الرئيس الحالي، جو بايدن تجاه المنطقة وأسلوب التعامل معها من قبل عدد من قادة المنطقة.

وجاء في التغريدة التي علق عليها الحمد والمنشورة على حساب عبدالله عبدالعزيز الماجد: "منطقتنا تتجاذبها استراتيجيتان أحداها استراتيجية التدمير الأوبامية التي انتهجها أوباما وهيلاري كلينتون ويواصل انتهاجها بايدن والثانية استراتيجية التعمير عبر رؤية ولي العهد محمد بن سلمان وتصور سموه لشرق أوسط مزدهر ينافس أوربا ويسانده الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسي.."

ورد الحمد: "استراتيجية أوباما و’مدرسته‘ تقوم على اساس إشغال عالم العرب بالصراعات الايديولوجية والمذهبية، فهذه الاستراتيجية تقوم على اساس فهم أوبامي بأن العرب قوم مؤدلجون حتى النخاع، وهو أمر لا يجانب الصواب كثيرا، ولكن الأمير محمد بن سلمان ومعه الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي لم يقعوا.."

وأضاف: "في الشرك المنصوب لأنهم أدركوا مثالب الادلجة والتمذهب فتخلصوا منها، ومزايا التعامل مع الواقع كما هو، ومحاولة التغيير من خلال التنمية الفعلية وليس المشاريع الصوتية التي اودت بأكثر بلاد العرب إلى الهلاك، وانظر حولك. سعودية اليوم، ومعها مصر والإمارات، هي المستقبل المضيء لكل العرب.."