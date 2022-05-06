بلينكن: ندين الهجوم الإرهابي في إلعاد.. ونقف مع إسرائيل

(CNN)--أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم الذي وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، الخميس، وأسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و4 جرحى، ووصفه بأنه "هجوم إرهابي".

وقال بلينكن، في بيان، إن الهجوم "كان شنيعًا بشكل خاص مع احتفال إسرائيل بعيد استقلالها"، وأضاف: "نظل على اتصال وثيق مع أصدقائنا وشركائنا الإسرائيليين ونقف معهم بحزم في مواجهة هذا الهجوم".

وتابع: "كان هذا هجوما مروعا استهدف الرجال والنساء الأبرياء، و قلوبنا مع الضحايا وذوي القتلى، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

كان أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، قال عبر حسابه على تويتر، في وقت سابق يوم الخميس، إن "رئيس الوزراء نفتالي بينيت أجرى مشاورات أمنية مع كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الموساد ومسؤولين كبار آخرين".

وأضاف: "تم استعراض تسلسل الأحداث في العملية الإرهابية التي نفذت هذا المساء في إلعاد والجهود التي تبذل حاليا من أجل إلقاء القبض على الإرهابيين."

وتابع: "تقرر مواصلة عمل الشرطة والوحدة الشرطية الخاصة والشاباك خلال الساعات والأيام المقبلة".

ونقل جندلمان عن بينيت قوله: "خرج أعدائنا سيفشلون للقيام بحملة قتل يهود، أينما كانوا، إنهم يسعون لكسر روحنا ولكنهم سيفشلون، سنلقي القبض على الإرهابيين وعلى البيئة الداعمة لهم وهم سبدفعون الثمن، من صميم قلبي أتقدم بخالص التعازي إلى أسر القتلى".