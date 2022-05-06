دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، عن عدد أسرى الحوثيين الذين أفرج عنهم مؤخرا وتم نقلهم إلى الأراضي اليمنية، وأرسلهم عبر طائرتين.

وأشار التحالف إلى أنه نقل 108 أسيرا إلى عدن و9 أسرى إلى صنعاء في حين يجري تسليم 9 آخرين أجانب إلى سفارات بلادهم.

ولفت التحالف إلى أنه أرسل 37 أسيرا برا لاعتبارات إنسانية وبسبب قرب أماكن إقامتهم في اليمن من الحدود مع السعودية.

وكان قد أعلن التحالف عن مغادرة طائرتين إلى عدن وصنعاء لتسليم الأسرى ضمن مباردة إنسانية قدمتها السعودية في اليمن.