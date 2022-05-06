التحالف: مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الجمعة، مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن.

جاء ذلك في تغريدات عاجلة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية وجاء فيها: "مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية".

فيديو | ضمن مبادرة #المملكة الإنسانية.. مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى #اليمن #الإخبارية https://t.co/zYRT5E6tK7

وأضافت الوكالة: "3 مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم".

ولم يقدم التحالف تفاصيل إضافية في الوقت الذي لم يصدر عن جماعة الحوثي أي تعليق حتى كتابة هذا التقرير.