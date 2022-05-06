إسرائيل تمدد إغلاق الضفة وقطاع غزة بعد الهجوم في مدينة إلعاد

(CNN)-- أعلنت السلطات الإسرائيلية تمديد الإغلاق في قطاع غزة والضفة الغربية حتى يوم الأحد على الأقل في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، مما يمدد الإغلاق المطبق بالفعل في أيام العطلات الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه"أصدر تعليمات بمواصلة الإغلاق العام المفروض على المعابر من وإلى يهودا والسامرة وقطاع غزة خلال ذكرى إسرائيل ويوم الاستقلال"، وكذلك أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان.

ولن يُسمح للفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق بدخول إسرائيل إلا لظروف خاصة أو لأسباب طبية فقط، حتى لو كان لديهم تصريح بالعمل في إسرائيل.

وحلقت مروحيات تابعة للشرطة فوق إلعاد في إطار مطاردة مكثفة لاثنين من الإرهابيين، كما أقامت الشرطة حواجز تفتيش على الطرق لتفتيش السيارات.

وذكرت الشرطة أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرون نفذه شخصان مشتبه بهما، وأضافت أن أحدهما أطلق النار من بندقية والآخر هاجم المارة بسكين أو بفأس.