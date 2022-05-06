من بين الأعنف منذ عام 1850.. نظرة على الانهيار الاقتصادي في لبنان و"حلب" النخبة لموارد البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ اللبنانيون المقيمون خارج البلاد، الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، منهم 13.105 ألف ناخب في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الناخبين في السعودية "يتوزعون على 30 قلم اقتراع في كل من مدينتي الرياض في مركز السفارة اللبنانية وجدة مركز القنصلية العامة".

وأضافت: "في قطر حيث يبلغ عدد الناخبين 7,344 ناخبا يتوزعون على 17 قلم اقتراع في المدرسة اللبنانية في قطر.. وفي الكويت حيث يبلغ عدد الناخبين الاجمالي 5,760 يتوزعون على 14 قلم اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية".

وتابعت: "في سوريا بدأت ايضا عملية الاقتراع عند السابعة صباحا. يبلغ عدد الناخبين 1,018 ناخبا يتوزعون على ثلاثة اقلام اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.. وفي مملكة البحرين فتحت السفارة اللبنانية في المنامة ابوابها امام المقترعين وعددهم 638 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد".

وفي الأردن ذكرت الوكالة فتح صندوق الاقتراع في السفارة اللبنانية و"يبلغ عدد الناخبين الاجمالي 483 موزعين على قلمي اقتراع.. في العراق بدأت عند السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع للناخبين حيث يبلغ عددهم الاجمالي 327 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في كل من السفارة اللبنانية في بغداد وفندق روتانا".

أما في مصر، ذكرت الوكالة: "تفتح الصناديق عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت أمام الناخبين وعددهم 709 موزعين على قلمي اقتراع في مركزين للاقتراع في السفارة اللبنانية في القاهرة والقنصلية اللبنانية في الإسكندرية".