(CNN)-- أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخميس، مقتل مدنيين إسرائيليين في الهجوم الذي وقع بمدينة إلعاد بوسط إسرائيل، وأسفر عن 3 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى.

وقال عباس، في بيان إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور للوضع في وقت نسعى فيه جميعا لتحقيق الاستقرار ومنع التصعيد"، وحذر من "استخدام المستوطنين اليهود للحادث كذريعة لتنفيذ اعتداءات"، وأضاف: "السلام الدائم والشامل والعادل هو أقصر وأفضل وسيلة لتوفير الأمن والاستقرار".

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على تويتر: "أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت مشاورات أمنية مع كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الموساد ومسؤولين كبار آخرين، وتم خلالها استعراض تسلسل الأحداث في العملية الإرهابية التي نفذت هذا المساء في إلعاد والجهود التي تبذل حاليا من أجل إلقاء القبض على الإرهابيين."

وأضاف: "تقرر مواصلة عمل الشرطة والوحدة الشرطية الخاصة والشاباك خلال الساعات والأيام المقبلة".

ونقل جندلمان عن بينيت قوله: "خرج أعدائنا سيفشلون للقيام بحملة قتل يهود، أينما كانوا. إنهم يسعون لكسر روحنا ولكنهم سيفشلون، سنلقي القبض على الإرهابيين وعلى البيئة الداعمة لهم وهم سبدفعون الثمن، من صميم قلبي أتقدم بخالص التعازي إلى أسر القتلى".