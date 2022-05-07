دول الخليج تدين هجوم شرق قناة السويس.. وتعرب عن تضامنها مع مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت دول الخليج الهجوم المسلح استهدف محطة لرفع المياه شرقي قناة السويس، السبت، الذي أسفر عن مقتل 11 عسكريًا على الأقل، بينهم ضابط، إضافة إلى 5 جرحى بالجيش المصري.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف الحجرف، عن تضامن دول المجلس مع مصر "والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر "تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، حسب بيان للوزارة.

وأدانت الإمارات "بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرق قناة السويس"، مؤكدة "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب".

ومثلها استنكرت وزارة الخارجية القطرية الهجوم، مشددة على موقف قطر "الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

كما أدانت البحرين الهجوم، وقدمت وزارة الخارجية تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري. وأكدت وزارة الخارجية "تضامن وتأييد" البحرين لما تتخذه مصر "من إجراءات في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة".

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "إن تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

كان الجيش المصري أعلن مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية لمحطة رفع مياه في منطقة شرقي قناة السويس، السبت.

وقال المتحدث العسكري، في بيان في صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء".

وأضاف المتحدث أنه "تم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جندى، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.