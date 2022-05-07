دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية في منطقة غرب شبه جزيرة سيناء، السبت.

وقال المتحدث العسكري، في بيان في صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء".

وأضاف المتحدث أنه "تم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جندى، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء" .

لم يقدم المتحدث المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم.

يأتي الهجوم بعد أيام من احتفال أهالي قرى في الشيخ زويد ورفح شمالي شرق شبه جزيرة سيناء، بعد مغادرتهم جراء العمليات الجارية منذ سنوات في مواجهة تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش.

وحسب تقارير، هناك انحسار تنظيم ولاية سيناء مع تواصل عمليات الجيش المصري بمساعدة تحالف من أبرز قبائل شمال سيناء، وافق الجيش على انضمامهم للقتال ضد التنظيم.