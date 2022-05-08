من الإصلاح إلى الحرب.. كيف كانت رحلة بشار الأسد غير المتوقعة إلى السلطة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، المرشد الإيراني علي خامنئي، على هامش زيارته إلى طهران.

وقال خامنئي، خلال استقباله الأسد، إن "مقاومة الشعب والنظام السورييين وانتصارهما في حرب دولية، شكلت أساسا لزيادة هيبة سوريا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الموقع الإعلامي لمكتب خامنئي أنه المرشد الإيراني قال "سوريا اليوم ليست كما كانت عليه قبل الحرب، وبالرغم من الاثار المدمرة للحرب، لكن سوريا الآن تحظى باحترام وتقدير أكثر بكثير من السابق، حيث أصبح الجميع ينظر باحترام إلى هذا البلد القوي".

وقال خامنئي: "هناك عدد من قادة الدول المجاورة لنا ولكم، يلتقون مع قادة الكيان الصهيوني ويشربون القهوة سويًا، لكننا نشاهد سنويًا بأن شعوب الأنظمة المطبعة نفسها تملأ الشوارع بالحشود في مسيرات يوم القدس العالمي؛ وهو ما يعكس حقيقة المنطقة اليوم".

من جانبه، اعتبر الرئيس السوري أن "مواقف إيران الثابتة تجاه قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية أثبتت للشعوب، بأنها ماضية بالاتجاه الصحيح".

وأضاف الأسد أن "العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران؛ مؤكدًا أنها حالت دون سيطرة الصهاينة على المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وفي وقت لاحق، التقى الرئيس السوري نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين إيرانيين آخرين.

وكانت آخر زيارة أجراها الأسد إلى إيران في فبراير/ شباط 2019.