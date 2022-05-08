الديوان الملكي السعودي يعلن دخول الملك سلمان للمستشفى لإجراء فحوص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح الأحد، دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للمستشفى لإجراء فحوص طبية، السبت.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".

ولم يقدم بيان الديوان الملكي السعودي تفاصيل إضافية.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، عن مغادر الملك سلمان بن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب.