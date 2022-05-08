توكل كرمان تغرد عن هجوم سيناء وسط تفاعل دولي وردود من روسيا للاتحاد الأوروبي

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان على الهجوم الذي شهدته منطقة سيناء في مصر والذي راح ضحيته 10 قتلى بصفوف الجيش المصري.

وقالت كرمان في تغريدة على صفحتها بتويتر: "أدين الجريمة الإرهابية بشرق السويس والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى من الجنود ، عظيم المواساة والتعازي للشعب المصري ، وأؤكد أن الإرهاب والاستبداد وجهان لعملة واحدة".

ووسط التفاعل الدولي على الهجوم، قالت السفارة الروسية بالقاهرة بتغريدة: "تنعي روسيا مع كل أبناء مصر الصديقة بسبب مقتل العسكريين المصريين في 7 مايو الجاري على أيدي إرهابيين دمويين شرق قناة السويس.. لا يوجد اي عذر للإرهاب. فيجب القضاء عليه بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي".

من جهته قال وفد الاتحاد الأوروبي بمصر بتغريدة: "أدان وفد الاتحاد الأوروبي في مصر محاولة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في شرق قناة السويس. وقال السفير كريستيان بيرجر ’خالص تعازينا لأسر الجنود القتلي والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين‘".

وكان الجيش المصري قد قال في بيان: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.. وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".

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