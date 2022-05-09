الخارجية الإيرانية تعلن عن "زيارة مرتقبة" من أمير قطر إلى طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين، عن "زيارة مرتقبة" من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، إن "هناك زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى طهران وهي تأتي استجابة لزيارة الرئيس الإيراني إلى الدوحة".

وأضاف أن "زيارة أمير قطر تخص القضايا والعلاقات الثنائية بين البلدين وباقي دول منطقة الخليج"، وفقا لما نقلته قناة "العالم" الإيرانية.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد نقلت، الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولًا أوربية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يناقش فيها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وأمن الطاقة في أوربا.