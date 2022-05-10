دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق محمد المسحل، اللاعب السابق في فريق الاتفاق السعودي، على تغريدة للملياردير إيلون ماسك عن "الموت في ظروف غامضة"، داعيا إياه "الاعتراف بوجود خالق عظيم لهذا العالم".

وكان إيلون ماسك قد كتب تغريدة مثيرة للجدل قال فيها: "إذا مت في ظروف غامضة فإنه من الجيد معرفتكم جميعا"، ليعلق المسحل بتغريدة تفاعل معها آلاف المغردين بين مؤيد ومعارض لما قاله إلى إيلون ماسك.

وكتب المسحل في تغريدته: "لن تموت قبل يومك يا إيلون. على أي حال أنت أو كنت شخصية فريدة في هذا العالم. أنا فقط أتساءل عن شيء واحد: كعبقري، ألم تدرك بعد أن هناك خالقا عظيما لهذا العالم؟ إذا فعلت، فتأكد من الاعتراف بذلك قبل خفقان قلبك الأخير. بوركت".

ورد إيلون ماسك على المسحال: "شكرا لك، لكن لا مانع لدي من الذهاب للجحيم، إذا كانت هذه وجهتي فعلا، لأن الأغلبية الساحقة من البشر ستكون هناك".

@Almisehal Thank you for the blessing, but I’m ok with going to hell, if that is indeed my destination, since the vast majority of all humans ever born will be there.

وتوقف السجال من جانب ماسك عند هذا الرد، بينما واصل المسحل التفاعل مع العديد من المغردين.

وقال أحد المغردين للمسحل إنه لا يشكك في "نواياه الطيبة" ولكن مثل هذه التعليقات يعتبرها الكثير من الناس "نصيحة غير مرغوب فيها" و"عدمها أفضل من نفعها"، ليرد المسحل قائلا إنه "أمر رباني لكل مسلم". كما قال المسحل في رد على مغرد آخر إنه "واجبنا كمسلمين الدعوة إلى دين الله الحق".

@Mhishamzein أعمل إيه يا هندسة، ده أمر رباني لكل مسلم، بداية من الرسل والانبياء مروراً بجميع الصالحين، قال سبحانه: ﴿وَمَن أَحسَنُ قَولًا مِمَّن دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحًا وَقالَ إِنَّني مِنَ المُسلِمينَ﴾ [فصلت: ٣٣] مسألة الـ unsolicited دي ما فتش معانا في المنهج. سلام يا هندس..

@gucciIife It’s our duty as Muslims to call for the true religion of Almighty Allah. To all levels of humans .. قال الله تعالى: ﴿وَمَن أَحسَنُ قَولًا مِمَّن دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحًا وَقالَ إِنَّني مِنَ المُسلِمينَ﴾ [فصلت: ٣٣]

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