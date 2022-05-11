فيديو يظهر كيف "يحترم" محمد بن سلمان السعوديين يبرز مجددا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وتصريح أدلى به من باب "احترام" السعوديين.

ويظهر ولي العهد السعودي في مقطع الفيديو قائلا: "أذا سمحتم لي بالتحديث باللغة العربية لأن أكثر الحاضرين هنا هم من السعوديين وأنا أحترمهم بالحقيقة".

وكان ولي العهد السعودي قد أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية عقب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية زعمت فيه زيارة ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة، في محاولة لإصلاح العلاقات مع المملكة بعد أن شهدت توترا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت الصحيفة ذاتها قد نشرت تقريرا سابقا تطرقت فيه إلى لقاء جمع العاهل السعودي، الملك سلمان وولي عهدة، الأمير محمد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان في المملكة، وقالت: "سعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يرتدي سروالا قصيرا (شورت) في قصره على شاطئ البحر، إلى نبرة هادئة في أول لقاء له مع مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، في سبتمبر الماضي".

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