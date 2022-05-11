دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شكر حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اللبنانيين الذي صوتوا لـ"المقاومة" في بعض دول الخليج رغم ما وصفه بـ"وجود تهديد" على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة لنصرالله، الثلاثاء، قال فيها: "نخص بالشكر أولئك الذين صوتوا في الخارج للوائح يوجد فيها مرشحو المقاومة لأن وجودهم هناك وتصويتهم لهذه اللوائح يعبر عن شجاعتهم وصدقهم وإخلاصهم.. يخرج كثير من اللبنانيين في العديد من الدول رغم وجود تهديد في بعض دول الخليج ويصوتوا للمقاومة هذا أمر نحترمه وما جرى في بعض الدول من ضغوط وترهيب نتركه لنتحدث عنه لاحقا".

وتابع نصرالله قائلا: أي جماعة سياسية لا تستطيع أن تكون بديلا عن الدولة لا في الأمن والاقتصاد والمعيشة والصحة".

وأضاف: "لدينا في لبنان دولة ولدينا دستور وقوانين نحن لا نطرح كما يطرح في بعض الدول العربية ولا نتحدث لا عن إسقاط نظام ولا إقامة نظام سياسي جديد ولا عن بناء دولة من جديد.. هذه الدولة وهذا النظام يعاني من مجموعة من المشاكل تعيق قدرته على العمل والإنتاج ويجب العمل على معالجتها وعلى سد النواقص وعلى معالجة هذه العيوب من خلال الإصلاح".