السعودية.. تداول فيديو اجتماع عقده "أشهر نصاب وافد" وما قاله للحضور قبل القبض عليه

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمن وصفوه بـ"أشهر نصاب وافد" من اليمن خلال الاجتماع الذي دعا له ومزاعم أدلى بها حول مشروع للمقيميين بالمملكة.

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة الإخبارية السعودية الحكومية ويظهر فيه الشخص في الاجتماع، حيث علقت القناة على المقطع قائلة: "القبض على أشهر نصاب يمني والإخبارية تكشف التفاصيل".

وكان الأمن العام في السعودية قد أعلن بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، الاثنين: "شرطة محافظة جدة تحدد هوية مقيم رتّب ودعا إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة".

وقال الأمن العام في البيان إن الادعاءات التي أدلى بها المقيم اليمني "غير مبينة على أسس رسمية"، لافتا إلى أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

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