بعد ما قاله بايدن عن "المهدي المنتظر".. مغردون يلفتون لتوقيت التصريح

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الإعلامي العراقي، سفيان السامرائي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول "المهدي المنتظر" يؤكد على أن "الفتنة بدأت مجددا ضد الإسلام السني"، على حد تعبيره.

جاء ذلك بتغريدة للسامرائي على صفحته بتويتر، حيث قال: "تصريحات بايدن حول البحث عن المهدي المنتظر في سامراء والتلميح بتعجيل خروجه والذي يستهدف فتح ملف طائفي في مدينة سنية.. يتزامن مع فتح حكومة الميلشيات الحاكمة في العراق لموضوع بناء قبور البقيع السعودية وتحويل مكة الى حسينية شيعية.. يؤكد ان الفتنة بدأت مجددا ضد الإسلام السني".

أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تطرق فيها إلى "الإمام المخفي" في الإسلام على حد تعبيره.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام المخفي وعليه وظفت بروفيسورا.."

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