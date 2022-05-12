صحفي الجزيرة المصاب علي السمودي بعد مقتل شيرين أبو عاقلة: أطلقوا النار دون أن يطلبوا منا شيئًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت الملكة رانيا، الأربعاء، صحفية قناة "الجزيرة"، شيرين أبو عاقلة، بأنها "خاطرت بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته".

وقالت الملكة رانيا، عبر حسابها على تويتر: "خاطرت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته"، وأضافت: "قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة، لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها.. رحمك الله وألهم عائلتك الصبر والسلوان".

خاطرت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته. قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة، لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها.. رحمك الله وألهم عائلتك الصبر والسلوان #شيرين_ابو_عاقلة

واتهمت السلطة الفلسطينية وشبكة "الجزيرة" وقطر إسرائيل بقتل الصحفية التي كانت تغطي غارة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية صباح الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "من غير الممكن" تحديد الاتجاه الذي قُتلت منه الصحفية، بعد أن قال في وقت سابق إن "من المحتمل" أن "مسلحين فلسطينيين" قتلوها.

وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء أفيف كوخافي، في بيان: "أطلق الفلسطينيون النار بكثافة على قواتنا، وأطلقوا النار بشكل عشوائي في كل اتجاه. على عكس الفلسطينيين، يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بطريقة احترافية وانتقائية... في هذه المرحلة لا يمكن تحديد بأي طلقة أُصيبت".

وقال بيان للجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن النشطاء الفلسطينيين "يحتمل" أن يكونوا مسؤولين عن مقتل شيرين أبو عقله في الضفة الغربية يوم الأربعاء.

وأضاف كوخافي "نأسف لوفاتها.. شكلنا فريقا خاصًا لتوضيح الحقائق وتقديمها كاملة في أقرب وقت ممكن".

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى إجراء تحقيق "فوري وشامل" في مقتل أبو عاقلة، قائلاً إنه "يجب محاسبة المسؤولين".

وكتب برايس، في حسابه عبر تويتر الأربعاء: "نشعر بالحزن الشديد وندين مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية. يجب أن يكون التحقيق فوريًا وشاملًا ويجب محاسبة المسؤولين"، واعتبر المتحدث أن "موتها إهانة لحرية الإعلام في كل مكان".