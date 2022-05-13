السيسي عن خليفة بن زايد بعد إعلان وفاته: رجل من أغلى الرجال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نعى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي أعلن عن وفاته، الجمعة، عن عمر يناهز الـ73 عاما.

أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم. ١/٢

وقال السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

وتابع قائلا: "ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت وفقا لوكالة الأنباء الرسمية بالبلاد: "الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم".