أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أمرت الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق في الأحداث المصاحبة لتشييع جنازة صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، الجمعة، قائلة إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، عومر بارليف، في بيان: "للأسف، خلال تشييع الجنازة، وقعت أحداث عنف شديدة من جانب هؤلاء المشاركين، ما أدى إلى تدهور الوضع على الأرض".

وأضاف: "فريق تحقيق تم تعيينه بواسطة مفوض الشرطة كوبي شبتاي، وبرئاسة الجنرال آنا بن مورخاي – القائد المحنك التي على إطلاع بالمنطقة التي شهدت الجنازة - سيقوم بتحقيق شامل في ما حدث خلال الجنازة على مدار اليوم التالي، من أجل استخلاص الدروس من الواقعة؟ هذه الدروس سيتم تقديمها لمفوض الشرطة، ثم لي".

وتلقت الشرطة انتقادات بعد تشييع جنازة الجمعة، التي أظهرت لقطات تليفزيونية مصورة الضباط يهاجمون مشيعين بالهراوات وينزلون الأعلام الفلسطينية بالقوة، ويعتقلون الأفراد الذين يحملونه.

في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها الشرطة الإسرائيلية، شوهد الضباط وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية التي وُضعت على نعش شيرين أبو عاقلة.

في سبتمبر/ أيلول 2021، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية أن رفع الأعلام الفلسطينية ليس جريمة جنائية. ورغم ذلك، شهدت CNN اعتقال شخصين على الأقل كانا يحملان الأعلام أثناء تشييع جنازة أبو عاقلة.

وقال النائب في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، الجمعة لـCNN، إن رفع الأعلام الفلسطينية لا يشكل جريمة تحت القانون الإسرائيلي".

"عندما عُين عمر بارليف كوزير للأمن العام الإسرائيلي، أصدر أمرًا مباشرًا بقصر مصادرة الأعلام الفلسطينية من المتظاهرين في الأحوال التي تشكل خطورة مباشرة على زعزعة السلام. ولكن الشرطة تقوم مباشرة يتعارض على أوامر الوزير... ما نراه هو فوبيا العلم الفلسطيني".

وعندما سُئل لتوضيح سبب انتزاع الأعلام الفلسطينية، واعتقال الأشخاص الذين يحملونها، ردت الشرطة ببيان تمت مشاركته أيضًا علانية.

وقالت الشرطة في بيانها: "الشرطة الإسرائيلية تدعم ضباطها، ولكن كمؤسسة احترافية تسعى إلى التعلم والتحسن، فإنها سوف تستخلص الدروس من الواقعة. بالتالي، قام مفوض شرطة إسرائيل بالتنسيق مع وزير الأمن العام، في الأمر بأن يتم فتح تحقيق في الواقعة. نتائج التحقيق سيتم تقديمها إلى المفوض في الأيام المقبلة".

وفجرت أحداث يوم الجمعة ردود فعل عالمية من العديد من المسؤولين الذي قالوا إنهم "مصدمون" و"منزعجون" من الصور التي رأوها.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريح له الجمعة عبر تويتر: "لقد انزعجنا بشدة من صور الشرطة الإسرائيلية وهي تدخل في جنازة الأمريكية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وقال سفير النرويج لدى إسرائيل، كار آس، في تغريدة على تويتر، إنه "صُدم من السلوك العنيف لقوات الشرطة الإسرائيلية خلال موكب الجنازة"، مضيفًا أن "هذه القوة غير المتناسبة غير مناسبة وغير مقبولة".