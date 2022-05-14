دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

من هو الشيخ محمد بن زايد؟

شغل منصب ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "الأب المؤسس" وأول رئيس لدولة الإمارات، وأخٌ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ووفقا لسيرته المنشورة الموقع الرسمي لديوان ولي العهد الإماراتي فإن الشيخ محمد بن زايد "يمتلك خلفية عسكرية، إذ تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العامودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية، ومن ثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وشغل الشيخ محمد بن زايد عدة مناصب في القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط في الحرس الأميري- قوات النخبة في دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وشغل الشيخ محمد بن زايد عدداً من المناصب السياسية، والتشريعية والاقتصادية للدولة. ويعرف عنه "بذله الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي للوصول بها إلى أفضل وأرقى المستويات والمعايير الدولية. ومنذ توليه رئاسة مجلس أبوظبي للتعليم، عمل بلا كلل لإقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالمياً، والتي أعلن عن قيام عدد منها في أبوظبي أو تم الانضمام إلى مشاريع مشتركة استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المتواجدة في أبوظبي، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد".

الشيخ محمد بن زايد متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان ولديه أربعة أولاد وخمس بنات، هم كما يلي وفقا لما ذكره الديوان:

الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان

الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان

الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان

الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان

الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان