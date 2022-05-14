نصرالله يدخل على خط الجدل حول ديانة شيرين أبو عاقلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني على الجدل الذي انتشر حول ديانة الإعلامية بقناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة بين نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي وجواز الترحم عليها واعتبارها "شهيدة" نظرا لأنها مسيحية.

وقال نصرالله في كلمة نشرتها قناة المنار التابعة لحزب الله: "للأسف سريعاً حاول البعض أن يَنقل النقاش من جريمةٍ خطيرةٍ إرتكبها جنود العدو إلى نقاش دين شيرين أبو عاقلة وانتمائها الديني.. هذه الحادثة أيها الإخوة والأخوات، رسائلها قوية جداً للشعب الفلسطيني، للشعوب العربية والإسلامية، ولكل العالم".

وتابع قائلا إن "الرسالة الأقوى في شهادة هذه السيدة المظلومة أنها مسيحية، إن الرسالة تقول للجميع: أن إسرائيل الكيان الغاصب المؤقت اعتدى على المسلمين وعلى المسيحيين، من شعب فلسطين وشعوب المنطقة، وقتل وظلم وهجّر واعتقل وهدم بيوت المسلمين والمسيحيين، ان إسرائيل هذا الكيان الغاصب المُحتل اعتدى على مقدسات المسلمين وعلى مقدسات المسيحيين، ومنذ أيام في شهر رمضان شَهدنا السلوك العدواني الصهيوني تجاه المُصلين يوم الجمعة في المسجد الأقصى ويوم سبت النور في كنيسة القيامة.."

وأضاف: "هذه الرسالة رسالة دماء شيرين أبو عاقلة تقول: الجميع هنا في خطر، أرواحهم دماؤهم شبابهم أرزاقهم بيوتهم مستقبلهم مصيرهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، الرسالة تقول: أن هذا الكيان العنصري، اليوم الكيان الوحيد في الكرة الأرضية الذي طَلع فيه قرار أنه نظام فصل عنصري هو إسرائيل، أن هذا النظام اللا إنساني، المُستعلي على جميع البشر لم يَتبدل ولم يَتغير لأن هذه هي حقيقته وجوهره، مهما فعل المُطبعون ومهما نافق هو، إنه بطبيعته المتوحشة والمجرمة يُسارع إلى ارتكاب الأخطاء والحماقات، التي تُسقط كل هذه الأساليب وهذه البرامج".

وأردف: "نَأمل أن تُوقظ دماء شيرين أبو عاقلة ودماء شباب وشابات ورجال ونساء وأطفال فلسطين، أن تُوقظ تلك الضمائر الميتة المُتلبدة، وأن تَستنهض كل الخير والشرف المُتبقي في هذه الأمة بمسلميها ومسيحييها".