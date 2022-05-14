فيديو مراسم جنازة ودفن الشيخ خليفة بن زايد بمشاركة شيوخ آل نهيان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شيع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان، مساء الجمعة، جثمان الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الراحل، إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين بأبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

#محمد_بن_زايد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على روح فقيد الوطن الشيخ #خليفة_بن_زايد #فيديو_وام https://t.co/JZ5udiWxXm

ونشرت الوكالة مقطع فيديو لمراسم جنازة ودفن الشيخ خليفة عقب الصلاة عليه.

وذكرت "وام" أن الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان أدوا صلاة الجنازة على الشيخ خليفة في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، بعد صلاة المغرب.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، وفاة الشيخ خليفة، كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي، الثلاثاء المقبل.