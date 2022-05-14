ملكة بريطانيا تنعي الشيخ خليفة بن زايد: كرس حياته لخدمة شعب الإمارات

(CNN)-- نعت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، يوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الراحل، الذي وصفته بأنه "كرس حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقته بحلفائها وأصدقائها".

وأعربت ملكة بريطانيا، في برقية تعزية، عن حزنها لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وقالت إنه "كرس حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقته بحلفائها وأصدقائها، سيبقى في الأذهان طويلاً من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان".

وتقدمت الملكة إليزابيث الثانية بـ"أصدق التعازي" إلى شعب الإمارات.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت، الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد، كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي، الثلاثاء المقبل.

وشيع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان، مساء الجمعة، جثمان رئيس الإمارات الراحل، إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين بأبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).