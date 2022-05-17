وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الاثنين، على مشاركة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في عزاء الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الذي وافته المنية، الجمعة.

وقال عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "شكرا لوزير خارجية إيران الذي جاء إلى الإمارات للمشاركة في عزاء الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله وكان الأولى أن يأتي رئيس إيران ليقدم واجب العزاء".

وأضاف: "أضاعت إيران فرصة لدعم مسار التصالح الإقليمي، ربما هو استمرار لنمط الاستعلاء الإيراني تجاه دول الخليج العربي الذي نشعر به ونعرفه عن قرب".

شكرا لوزير خارجية ايران الذي جاء الى الإمارات للمشاركة في عزاء الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله وكان الاولى ان يأتي رئيس ايران ليقدم واجب العزاء. اضاعت ايران فرصة لدعم مسار التصالح الاقليمي، ربما هو استمرار لنمط الاستعلاء الايراني تجاه دول الخليج العربي الذي نشعر به ونعرفه عن قرب https://t.co/F6znY3SZyN

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عبر حسابه على تويتر: "فتح صفحة جدیدة في علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، نشد علي أيدي جيراننا بقوة، متانة الروابط بالجيران تخیب أمل أعداء المنطقة".

فتح صفحة جدیدة في علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية و دولة #الامارات العربية المتحدة. نشد علي ايدي جيراننا بقوة. متانة الروابط بالجيران تخیب امل اعداء المنطقة. https://t.co/IKaSHSRXaa

ويتدفق قادة العالم على العاصمة الإماراتية لتقديم التعازي للقيادة الإماراتية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وكان في استقبالهم ولي عهد أبوظبي السابق والرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد، الذي تم تعيينه قائداً يوم السبت بعد يوم من وفاة الشيخ خليفة.

كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تربط بلاده بالإمارات العربية المتحدة علاقات عسكرية واقتصادية مهمة، أول زعيم أوروبي يصل إلى أبوظبي يوم الأحد، وذكر بيان صادر عن الإليزيه أنه هنأ الشيخ محمد بتعيينه وناقش الشؤون العالمية، بما في ذلك أوكرانيا.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي زار أبوظبي السبت: "هنأت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعيينه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارتي لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة... ستواصل المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة العمل معًا بشكل وثيق من أجل أمن وازدهار شعبينا".