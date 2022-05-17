أكاديمي إماراتي يعلق على مشاركة وزير خارجية إيران في عزاء الشيخ خليفة بن زايد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الاثنين، على مشاركة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في عزاء الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الذي وافته المنية، الجمعة.

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وقال عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "شكرا لوزير خارجية إيران الذي جاء إلى الإمارات للمشاركة في عزاء الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله وكان الأولى أن يأتي رئيس إيران ليقدم واجب العزاء".

وأضاف: "أضاعت إيران فرصة لدعم مسار التصالح الإقليمي، ربما هو استمرار لنمط الاستعلاء الإيراني تجاه دول الخليج العربي الذي نشعر به ونعرفه عن قرب".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عبر حسابه على تويتر: "فتح صفحة جدیدة في علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، نشد علي أيدي جيراننا بقوة، متانة الروابط بالجيران تخیب أمل أعداء المنطقة".

 

ويتدفق قادة العالم على العاصمة الإماراتية لتقديم التعازي للقيادة الإماراتية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وكان في استقبالهم ولي عهد أبوظبي السابق والرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد، الذي تم تعيينه قائداً يوم السبت بعد يوم من وفاة الشيخ خليفة.

كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تربط بلاده بالإمارات العربية المتحدة علاقات عسكرية واقتصادية مهمة، أول زعيم أوروبي يصل إلى أبوظبي يوم الأحد، وذكر بيان صادر عن الإليزيه أنه هنأ الشيخ محمد بتعيينه وناقش الشؤون العالمية، بما في ذلك أوكرانيا.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي زار أبوظبي السبت: "هنأت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعيينه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارتي لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة... ستواصل المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة العمل معًا بشكل وثيق من أجل أمن وازدهار شعبينا".

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