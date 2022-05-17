كامالا هاريس تلتقي محمد بن زايد لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة

وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته

(CNN)-- التقت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، يوم الاثنين، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بعد أن قادت وفداً لتقديم التعازي في وفاة رئيس البلاد الراحل الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

وقالت هاريس، للصحفيين بعد الاجتماع، إنها قامت بالرحلة نيابة عن الرئيس جو بايدن والشعب الأمريكي "للتعبير عن تعازينا للصديق والشريك دولة الإمارات العربية المتحدة"، ولتقديم التهنئة لرئيس الإمارات الجديد، الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت أنها أعادت تأكيد التزام الولايات المتحدة بـ"الأمن والازدهار في هذه المنطقة"، وأنها تحدثت عن "كيف استفاد الشعب الأمريكي من هذه العلاقة".

وانضم إلى نائب الرئيس الأمريكي في الرحلة رفيعة المستوى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والمبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري.

وكان البيت الأبيض قال إن الرحلة سيحضرها أيضًا القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في أبوظبي شون ميرفي ومستشار الأمن القومي لهاريس، فيل جوردون، ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، وكبير مديري مجلس الأمن القومي باربرا ليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشير إدراج العديد من كبار مسؤولي إدارة بايدن في الوفد إلى محاولة من جانب الولايات المتحدة لتخفيف التوترات الأخيرة بين البلدين، والتي تصاعدت بعد هجوم شنه المتمردون الحوثيون على أبو ظبي في يناير/ كانون الثاني، والذي خلف 3 قتلى.

وضغطت الإمارات العربية المتحدة من أجل أن تعيد إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية".

ووصف بايدن الزعيم الإماراتي الراحل بأنه "شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة"، وقال في بيان: "الولايات المتحدة عازمة على تكريم ذكرى الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا".

ويتدفق قادة العالم على العاصمة الإماراتية لتقديم التعازي للقيادة الإماراتية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وكان في استقبالهم الرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد، الذي تم تعيينه قائداً يوم السبت بعد يوم من وفاة الشيخ خليفة.

كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تربط بلاده بالإمارات العربية المتحدة علاقات عسكرية واقتصادية مهمة، أول زعيم أوروبي يصل إلى أبوظبي يوم الأحد، وذكر بيان صادر عن الإليزيه أنه هنأ الشيخ محمد بتعيينه وناقش الشؤون العالمية، بما في ذلك أوكرانيا.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي زار أبوظبي السبت: "هنأت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعيينه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارتي لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة... ستواصل المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة العمل معًا بشكل وثيق من أجل أمن وازدهار شعبينا".