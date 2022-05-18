تصريح جديد لإيران بشأن المفاوضات مع السعودية

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إنه "لم يحدث أي تطور جديد" على صعيد المفاوضات بين بلاده والسعودية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وذكرت الوكالة أن زادة، أدلى بذلك التصريح ردا على سؤال لمراسلها، مبينا أنه منذ "آخر جولة من المفاوضات، ليست هناك أي مستجدات في هذا الخصوص".

وأضاف: "على غرار سائر المفاوضات من هذا القبيل، هناك قضايا عديدة طرحت في الاجتماع السابق ومنها النهج والمستوى الذي سيتم على أساسهما مواصلة الحوار وهو ما وضع على جدول أعمال البلدين للمرحلة المستقبلية".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وصف، في إبريل/ نيسان، الجولة الخامسة من المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودية بأنها "كانت شاملة وجيدة وجدية لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي".

وأضاف زادة، وقتها: "إذا ارتقت المفاوضات مع السعودية إلى المستوى السياسي من المحتمل أن نشهد تقدما سريعا"، بحسب وكالة "إرنا".

وفي ذلك الوقت، ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن المباحثات التي احتضنتها بغداد بين الجانبين السعودي والإيراني كانت "إيجابية".

وأضاف حسين، لوكالة الأنباء العراقية "واع": "الجولة الخامسة من المباحثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت بأجواء إيجابية"، وأشار إلى أن "بغداد ستحتضن جولة جديدة من المباحثات".

واحتضنت بغداد خلال الأشهر الماضية 4 جولات من المباحثات بين السعودية وإيران.