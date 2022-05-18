تداول فيديو أسلوب حديث محمد بن زايد لحكام الإمارات وكيف ردوا بعزاء الشيخ خليفة

الشرق الأوسط
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03:08
وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقعه التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أسلوب مخاطبة الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات الجديد لحكام الإمارات الذين جاؤوا للتعزية بوفاة الشيخ خليفة بن زايد وتهنئة الرئيس الجديد بمنصبه.

مقطع الفيديو المتداول نشره مكتب أبوظبي الإعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وكان المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات قد أعلن، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة عن عمر يناهز الـ73 عاما.

وذكر أن نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، قامت بزيارة إلى دولة الإمارات، الإثنين، على رأس وفد رئاسي لتقديم العزاء في وفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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