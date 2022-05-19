(CNN)--قال محام، لشبكة CNN، يوم الأربعاء، إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عمرو أبو خضير، أحد حاملي نعش صحفية الجزيرة المقتولة، شيرين أبو عاقلة، الثلاثاء، بتهم تتعلق بالإرهاب".

وأضاف المحامي خلدون نجم أن موكله "أبو خضير اعتقل جراء عدة تهم من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية وتقديم خدمات لمنظمة إرهابية والتخطيط لأعمال إرهابية في القدس".

وتابع أن "المشتبه به كان أحد الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم من قبل الشرطة الإسرائيلية أثناء حمله نعش أبو عاقلة خلال جنازتها يوم الجمعة".

وأظهر مقطع فيديو من ذلك اليوم أن عمرو أبو خضير كان يحمل النعش بإحدى يديه ويحمي رأسه من عناصر الشرطة بهراوات باليد الأخرى.

وليس من الواضح ما إذا كان على صلة شخصية بأبو عاقلة، التي قُتلت بالرصاص في جنين في 11 مايو/ أيار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أرسلته لشبكة CNN، إن المشتبه به "اعتقل في تحقيق يجري حاليا ولا علاقة له بمشاركته في الجنازة، كما زعم"، وأضافت الشرطة أنها "لا تستطيع تأكيد التهم الموجهة إلى المشتبه به بسبب التحقيق الجاري".