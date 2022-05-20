برلين، ألمانيا (CNN) – توصلت ألمانيا وقطر لاتفاق على شراكة في مجال الطاقة، الجمعة، قد ينتج عنه تزويد الدوحة لبرلين بالغاز المسال ابتداء من عام 2024 وذلك في إطار "تحرير" ألمانيا نفسها من الغاز الروسي.

وستكون قطر شريكا استراتيجيا رئيسيا لألمانيا في مجال الطاقة بهدف تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الغاز الروسي، وذلك بعد لقاء بين المستشار الألماني أولاف شولتز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين.

وقال شولتز في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر: "أمن الطاقة يلعب دورا مهما بالنسبة لنا، وستطور ألمانيا بنيتها التحتية لتكون في موقع يسمح لها باستيراد الغاز عبر البواخر"، حسب قوله.

وأضاف المستشار الألماني قائلا: "هذه خطوة كبيرة وتلعب قطر دورا مهما في استراتيجيتنا"، حسب تعبيره.

من جانبه، قال أمير قطر للصحفيين في المؤتمر نفسه إنه يأمل بأن تزود بلاده برلين بالغاز المسال بحلول عام 2024.

ووقعت ألمانيا تحت ضغط من أوكرانيا ودول أوروبيا أخرى من أجل اتخاذ إجراءات تحرره من واردات الطاقة الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، بدأت ألمانيا ببناء أول محطة غاز مسال عائمة في فيلهيلمسهافن التي تقع شمال غرب البلاد.