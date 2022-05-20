عقوبات أمريكية تستهدف رجل أعمال لبناني لصلته بحزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على رجل أعمال لبناني قالت إنه على صلة بحزب الله اللبناني.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن عقوباتها تشمل رجل الأعمال أحمد جلال رضا عبدالله الميسر المالي لحزب الله، بالإضافة إلى 5 من شركائه و8 شركات له في لبنان والعراق.

وأضافت أن "حزب الله يستخدم الأعمال التجارية لتمويل أنشطته الإرهابية سرًا، ويبذل قصارى جهده لتأسيس شركات ذات هيكل ملكية غير واضح لإخفاء مساهمته بها، وكذلك تورطه في أنشطة إجرامية مثل تغيير ملصقات الأدوية لبيعها في السوق السوداء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، تعليقا على العقوبات إن "حزب الله يواصل استغلال القطاع الخاص والنشاط التجاري لتمويل أنشطته غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة بحماية النظام المالي الدولي من انتهاكات حزب الله ودعم الأعمال التجارية المشروعة في لبنان والعراق والشرق الأوسط".