دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، محادثتين هاتفيتين مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة وزراء السويد مجدالينا أندرسون.

وحسب بيان إدارة الاتصالات بالرئاسة، فقد تم الاتصالين خلال الاجتماع مناقشة العلاقات مع فنلندا والسويد وطلبهما للانضمام إلى حلف الناتو.

وخلال المحادثتين المنفصلتين، قال أردوغان إن التفاهم الذي يتجاهل المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدًا لحليف داخل الناتو يتعارض مع روح الصداقة والتحالف.

وأضاف أنه من أكثر الحقوق الطبيعية توقع الاحترام والدعم لنضال تركيا المشروع والحازم ضد تهديد واضح لأمنها القومي وشعبها.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تدعم دائمًا سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو بشكل كامل، وأشار إلى أن التضامن في الحلف هو قيمة أساسية من حيث أمن الدول الأعضاء والأمن الجماعي.

منذ نحو أسبوع، قال الرئيس التركي إنه غير مرتاح لاتصالات السويد مع الأفراد وما يسمى بالمنظمات الخاضعة لسيطرة منظمات حزب العمال الكردستاني / حزب الاتحاد الديمقراطي / وحدات حماية الشعب، وذكر أن وجود منظمة غولن الإرهابية وأنشطتها في السويد تواصل أيضًا.

وقال الرئيس أردوغان إن دعم السويد السياسي والمالي والسلاح لهذه المنظمات يجب أن يتوقف، معتبرًا أن الادعاء بأنها تقاتل تنظيم داعش لا يعكس الحقيقة، وقال إنهم يتوقعون أن تتخذ السويد خطوات ملموسة وجادة تُظهر أنها تشارك تركيا مخاوفها بشأن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وامتداداتها في سوريا والعراق.

وصرح أردوغان أنه بعد عملية "نبع السلام"، التي نفذتها أنقرة بسبب التهديد الإرهابي من سوريا إلى تركيا، يجب أيضًا رفع القيود التي فرضتها السويد على تركيا في صناعة الدفاع.