إحياء لذكرى هزيمة النازية.. هذا ما قاله بوتين في "يوم النصر العظيم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تقارير طلب كل من فلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتوقيت هذه الخطوة وسط استمرار العمليات العسكرية التي تخوضها روسيا بأوكرانيا.

محاولة اذلال بوتين واهانته خطر حقيقي على العالم كله، مع عجزه عن تحقيق تقدم واضح في اوكرانيا وخسائر كبيرة في جيشه واقتصاده هناك ايضا طلب فنلندا والسويد الانضمام للناتو وهو سبب شن حرب اوكرانيا اساسا..بوتين ذئب مجروح وخطر ومضطر لعمل شيء قبل ان يسقطه الروس من الداخل ..

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان السويد أنها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن "الاتحاد الروسي سيضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية، سواء ذات طبيعة عسكرية تقنية أو غيرها، من أجل وقف التهديدات لأمنها القومي الناشئة في هذا الصدد".

#روسيا قد تنقل المعركة إلى داخل #فنلندا بجانب #أوكرانيا والسبب رغبتها في الانضمام لحلف #النيتو .. ظلت أوروبا تتغنى بوحدتها حتى جاء #بوتين وبعثر هذه الوحدة دولة دولة !

من جهته قال الرئيس الروسي، إن بلاده ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يشكل تهديدًا لبلاده، لكن التوسع العسكري للحلف سيثير ردًا.

تطور خطير في أوروبا، قد يعيدها للعصر الحجري، فبعد الأداء الهزيل للجيش الروسي 🇷🇺 في غزوه لأوكرانيا 🇺🇦 تقدمت فنلندا 🇫🇮 والسويد 🇸🇪 بطلب الانضمام لحلف الناتو، بعد أن كانت الدولتان محايدتان لزمن طويل. وهذا قد يستدعي خطوات مجنونة لـ بوتين، وقد تكون شرارة لحرب عالمية تُفني الجنس البشري.

وقال بوتين، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، الاثنين: "أما بالنسبة لتوسيع الناتو، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد في الحلف وهما فنلندا والسويد - ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول. لذلك، بهذا المعنى، فإن التوسع على حساب هذه الدول لا يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا". وأضاف: "لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيؤدي بالتأكيد إلى ردنا".