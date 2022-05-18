"بوتين ذئب مجروح وخطر".. طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تقارير طلب كل من فلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتوقيت هذه الخطوة وسط استمرار العمليات العسكرية التي تخوضها روسيا بأوكرانيا.

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان السويد أنها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن "الاتحاد الروسي سيضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية، سواء ذات طبيعة عسكرية تقنية أو غيرها، من أجل وقف التهديدات لأمنها القومي الناشئة في هذا الصدد".

من جهته قال الرئيس الروسي، إن بلاده ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يشكل تهديدًا لبلاده، لكن التوسع العسكري للحلف سيثير ردًا.

وقال بوتين، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، الاثنين: "أما بالنسبة لتوسيع الناتو، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد في الحلف وهما فنلندا والسويد - ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول. لذلك، بهذا المعنى، فإن التوسع على حساب هذه الدول لا يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا". وأضاف: "لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيؤدي بالتأكيد إلى ردنا".

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