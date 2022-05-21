أمير قطر: مستعدون للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

برلين، ألمانيا (CNN)-- أبدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الجمعة، استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة "في حال طُلب منها ذلك".

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مؤتمر مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول الملف النووي الإيراني إنه "تباحث مع المستشار الألماني حول آخر تطورات الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميًا، وشدد على أن هذا النهج هو نهج دولة قطر الدائم في دعم السلام والاستقرار في منطقة الخليج"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأكد أمير قطر على أهمية التعاون بين كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على "ضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية".

وأعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تفاؤل قطر بالحوار بين هذه الأطراف، لافتا إلى أنّ دولة قطر "مع حل النزاعات بالطرق السلمية"، آملا أن "يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".

وأبدى استعداد قطر للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة "في حال طُلب منها ذلك".