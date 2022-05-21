السعودية.. نجل سعد الجبري يعلق على عرض التسوية مع محمد بن سلمان

من هو سعد الجبري الذي تدخلت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية سعودية ضده؟

ابنة سعد الجبري تكشف لـCNN ما تخطط له العائلة وترد على بيان حكومة السعودية لـ"60 دقيقة"

إلهان عمر: لا سبب لعدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان إن كانت أمريكا تدعم حقوق الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على تقرير شبكتنا نقلا عن مصادر مقربة من الأسرة حول عرض تسوية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لإنهاء "المعركة القانونية" وتسوية النزاعات المالية، مقابل إطلاق سراح ابنه عمر وابنته سارة المحتجزين في المملكة العربية السعودية.

"في حين ينفي الدكتور سعد ارتكاب أي مخالفات، فقد قدم عرضًا حسن النية لإنهاء المعركة القانونية مع محمد بن سلمان وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن طفليه الرهينين سارة وعمر". https://t.co/WQxk8o6XuA

وأعاد خالد نشر فقرات من تصريح المصدر لـCNN بسلسلة تغريدات جار فيها: "في حين ينفي الدكتور سعد ارتكاب أي مخالفات، فقد قدم عرضًا حسن النية لإنهاء المعركة القانونية مع محمد بن سلمان وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن طفليه الرهينين سارة وعمر".

"إذا لم تقبل الحكومة السعودية هذا العرض، بعد أن رفضت محكمة فيدرالية أمريكية مزاعم الفساد ضد الدكتور سعد، فإنها ستثبت أن الادعاءات المالية كانت مجرد ذريعة كاذبة للابتعاد عن التخويف المستمر للدكتور سعد وعائلته".

وأضاف: ""إذا لم تقبل الحكومة السعودية هذا العرض، بعد أن رفضت محكمة فيدرالية أمريكية مزاعم الفساد ضد الدكتور سعد، فإنها ستثبت أن الادعاءات المالية كانت مجرد ذريعة كاذبة للابتعاد عن التخويف المستمر للدكتور سعد وعائلته".

"يخدم هذا العرض مصالح الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لأنه، في حال نجاحه، سينهي الإجراءات القانونية التي تخاطر بكشف أسرار الدولة المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب التي أنقذت أرواح الآلاف من الأمريكيين والسعوديين".

وتابع: ""يخدم هذا العرض مصالح الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لأنه، في حال نجاحه، سينهي الإجراءات القانونية التي تخاطر بكشف أسرار الدولة المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب التي أنقذت أرواح الآلاف من الأمريكيين والسعوديين".