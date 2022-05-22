"غزو العراق".. لحظة الهفوة الفادحة من بوش عند الحديث عن غزو بوتين لأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي على مقطع الفيديو المتداول عالميا للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، زلة اللسان الفادحة التي أدلى بها حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وغزو "العراق" عوضا عن كلمة غزو "أوكرانيا".

"غزو #العراق".. لحظة الهفوة الفادحة من #بوش عند الحديث عن غزو #بوتين لـ #أوكرانيا https://t.co/LltgdI5pvk https://t.co/5NoqZrishJ

وقال خلفان في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "من الأمور التي اعجبتني في عالم السياسة أن بوش الأبن يلوم ويدين فلاديمير بوتين على غزوه للعراق.. والله يا بوتين أنك ضيعت عقول البعض".

من الأمور التي اعجبتني في عالم السياسة أن بوش الأبن يلوم ويدين فلاديمير بوتين على غزوه للعراق...والله يا بوتين أنك ضيعت عقول البعض.

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: "لو كان ترامب رئيسا في امريكا لما طالت الحرب في اوكرانيا.. إطالة الحرب تعني خسائر للعالم اجمع.. رجل المال والأعمال كترامب لا تستهويه الحروب".

لو كان ترمب رئيسا في امريكا لما طالت الحرب في اوكرانيا..اطالة الحرب تعني خسائر للعالم اجمع..رجل المال والأعمال كترامب لا تستهويه الحروب.

وأضاف: "لو أن الغرب أطفأ الحرب الاوكرانية الروسية بالسعي نحو الحوار والحل السياسي لكان أفضل من إشعالها بإمدادات السلاح القاسي.. حتى يكوم هذا الرد على روسيا من موقفها مع اوكرانيا فقط يعني ان للغرب مصلحة عظمى في ضرب دولة عظمى".