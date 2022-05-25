أمير قطر يغرد عن لقائه بملكة بريطانيا والأمير تشارلز وجونسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، إنه التقى الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وولي العهد الأمير تشارلز ورئيس الوزراء بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين، خلال زيارته للمملكة المتحدة.

وذكر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر حسابه على تويتر: "اختتمت اليوم زيارتي للمملكة المتحدة الصديقة، سعدت خلالها بلقاء جلالة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز ورئيس الوزراء بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين، في وقت تشهد فيه علاقات بلدينا فرصاً متزايدة في مجالات واعدة ستسهم في ترسيخ هذه العلاقات الاستراتيجية لما فيه خير شعبينا".

اختتمت اليوم زيارتي للمملكة المتحدة الصديقة، سعدت خلالها بلقاء جلالة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز ورئيس الوزراء @BorisJohnson وعدد من المسؤولين البريطانيين، في وقت تشهد فيه علاقات بلدينا فرصاً متزايدة في مجالات واعدة ستسهم في ترسيخ هذه العلاقات الاستراتيجية لما فيه خير شعبينا. https://t.co/cEwPKM2fib

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن أمير قطر التقى، في قلعة ويندسور بمدينة لندن، ملكة بريطانيا، وجرى، خلال اللقاء، "تناول علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تعزيزها، كما جرى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المتبادل".

وأضافت أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى الأمير تشارلز في قصر كلارنس بمدينة لندن، و"جرى خلال اللقاء تناول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها، كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ولفتت الوكالة إلى صدور بيان مشترك عن دولة قطر والمملكة المتحدة، بمناسبة زيارة العمل التي قام بها أمير قطر إلى المملكة المتحدة، وتابعت أن رئيس الوزراء البريطاني رحب خلال لقائه بأمير قطر بـ"الذكرى الـ50 للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، واحتفلا بالتاريخ الثري والعميق بين البلدين"، وفقا للبيان المشترك.

وأضاف البيان: "أكد القائدان التزامهما بتعزير الشراكة التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة على المستوى الاستراتيجي، وإقامة تعاون وثيق أقوى من أي وقت مضى للتصدي معاً للتحديات العالمية المشتركة".

وتابع: "أعلن القائدان عن إطلاق الشراكة القطرية البريطانية في مجال الاستثمار، وكذلك ناقش القائدان إطلاق حوار الطاقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة ،الذي سوف يُعمق العلاقة الحيوية بالفعل في مجال الطاقة والمناخ بين البلدين".

وذكر البيان: "بعد إعلان الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين المملكة المتحدة وقطر اليوم بين مكتب الاستثمار البريطاني وحكومة دولة قطر، ستبحث دولة قطر عن فرص لاستثمار ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه استرليني في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة".