دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، إن أزمة الطاقة ليست ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، فيما وصف بلاده بأنها "ليست مثالية" بعد انتقادات لتنظيمها بطولة كأس العالم 2022.

تصريحات الشيخ تميم جاءت في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الدوحة ستلعب دورًا في سد فجوة أزمة الطاقة في العالم، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس، الاثنين.

وقال في إجابته على السؤال: "لم تكن أزمة الطاقة بسبب الحرب في أوروبا، كان قبل ذلك بكثير، لكنها ربما عمقت أزمة الطاقة في العالم".

وأضاف: "نحن سوق مُصدر ونعرف أن هناك طلبًا على الغاز، نحن نستخدم أحدث أدوات التكنولوجيا في استخراج الطاقة للحفاظ على البيئة وتقليل الهدر في الغاز".

وأشار إلى أن بلاده على تواصل مع أطراف الأزمة الأوكرانية، مُعربًا عن استعداد بلاده الجهود لإيجاد حل سلمي.

وقال أمير دولة قطر إن حل النزاعات عبر العدوان في تزايد ووصل إلى ذروته في أوروبا.

وبشأن تصنيف قطر حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، قال الشيخ تميم إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إقرار بدور بلاده العالمي، بينما لفت أن "علاقاتنا جيدة مع الصين ولا نود أن نرى العالم في حالة استقطاب بين دولتين".

من ناحية أخرى، تحدث الشيخ تميم عن أن الدوحة لا يمكنها أن تزعم لعبها دورًا في الوساطة بين الغرب وإيران، التي قال "إيران جار لنا ونحاول المساعدة وحث جميع الأطراف للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأدان أمير قطر مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قائلا: "تم قتل شيرين أبو عاقلة (...) وحُرمت من جنازة تصون كرامة الموتى".

واعتبر أن مقتل شيرين "لا يقل رعبًا عن مقتل الصحفيين السبعة في أوكرانيا والـ18 في فلسطين منذ عام 2000".

كما انتقد الشيخ تميم "هجمات" أشخاص في "مواقع نفوذ" ضد تنظيم قطر بطولة كأس العالم.

وقال: "للمرة الأولى ستضيف قطر كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط. عانى الشرق الأوسط لعقود طويلة من التمييز الذي ينطلق من أشخاص لا يعرفوننا ويرفضون محاولة التعرف علينا (...) هؤلاء الأفراد في مواقع نفوذ يشنون هجمات".

وتابع "قطر ليست مثالية وتحاول إدخال تحسينات وتشعر بالأمل. أؤكد (أنها) نسخة خاصة من كأس العالم".