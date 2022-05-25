أمريكا تكشف هوية زائر عربي بعد اتهامه بالتخطيط لمحاولة اغتيال جورج بوش

(CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الثلاثاء، اعتقال عراقي بتهمة المساعدة والتحريض على مؤامرة لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش (الابن).

وقالت وزارة العدل إن شهاب أحمد شهاب (52 عامًا) اعتقل من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومثل أمام محكمة بولاية أوهايو.

وأضافت أن شهاب منذ قدومه إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2020 بتأشيرة زائر، عاش في كولومبوس وإنديانا بوليس، وتبادل الأموال مع آخرين في محاولة لجلب أجانب بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها شبكة CNN، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي المؤامرة من خلال مخبرين سريين، سجل أحدهم مناقشات حول محاولة الاغتيال مع شهاب في اجتماعات أواخر العام الماضي وخلال الربيع.

وتصف الوثائق خططًا مزعومة لتهريب عراقيين إلى الولايات المتحدة، كما ناقش شهاب "محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة، وتحديداً داعش".

وكذلك لفتت الوثائق إلى توجه شهاب ومخبر إلى منزل بوش في مدينة دالاس بولاية تكساس، حيث التقط شهاب مقاطع فيديو، خلال شهر فبراير/ شباط، وكذلك ذهابا إلى معهد جورج دبليو بوش.

ولا يوجد ما يشير في الوثائق إلى أن الرئيس الأمريكي السابق كان في خطر على الإطلاق.

ولم تتمكن CNN من الوصول إلي شهاب أو التعرف على محاميه.

وقال مدير مكتب بوش، فريدي فورد، في بيان: "الرئيس بوش لديه كل الثقة في أجهزة الخدمة السرية وإنفاذ القانون والاستخبارات لدينا".