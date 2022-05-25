شاهد.. أول ظهور لملك الأردن مع الأمير حمزة بعد الأحداث الأخيرة

مذيعة CNN تسأل حسين المجالي عن مكان الأمير حمزة بن الحسين.. كيف رد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تغريدات متنوعة احتفالا بذكرى استقلال الأردن الذي يصادف الـ25 من مايو/ أيار.

كل عام وأنتم بخير في استقلال أردننا الحبيب الغالي. أبقاه المولى عز وجل حراً منيعاً و حمى شعبه الأبي الأشم الحبيب

وتتوجه الأنظار إلى خطاب مرتقب للعاهل الأردني، الملك عبدالله بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية، عمان، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني.

في #عيد_الاستقلال_76 نشاهد #الاردن الشقيق يزداد ألقًا وازدهارًا . بقيادة جلالة الملك المعزز #عبدالله_الثاني وسمو ولي العهد المحبوب #حسين_بن_عبدالله حفظهما الله🇸🇦🇯🇴 https://t.co/V1WrMlP7ca

وتأتي احتفالات الاستقلال هذا العام عقب تفاعل واسع لإجراءات اتخذها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ضد أخيه ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين عقب تداعيات ما بات يعرف باسم "قضية الفتنة"، ليستشهد بعض المغردون بتغريدة سابقة للأمير حمزة بذكرى الاستقلال العام 2017 وسط تداول تهنئات محلية ودولية للعاهل الأردني بهذه المناسبة تقدمها تهنئة من نايف السديري، السفير السعودي بالمملكة، للملك عبدالله وولي عهده الأمير الحسين.

ونحن على عتبات #عيد_الاستقلال_76 نَسْتذكر بأن هذا الوطن عصَّي على كل الفتن والمؤامرات، ودائماً على صخرة صموده تتكسر كل المحاولات لزعزعته والنيل منه، ودائماً يبقى الوطن أقوى تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله. https://t.co/P6DhZro8St

وتعود قضية الأمير حمزة إلى الرابع من نيسان 2021، إذ تم الإعلان يومها عن إحباط السلطات الأردنية مخططا يهدد استقرار البلاد يقوده الأميرة حمزة، بمشاركة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين بالتعاون مع جهات خارجية، وحوكم عوض الله وبن زيد بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما في تموز 2021.

"ولي وَطنٌ آليتُ ألا أبيعَهُ وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا." -بصوت الامير حمزة 🇯🇴. #عيد_الاستقلال_76 https://t.co/tNFifTPl1l

وكانت الإرادة الملكية التي صدرت عن العاهل الأردني، الخميس، بشأن تقييد حركة وإقامة واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، قد كشفت عن 5 أشهر من الزمن فصلت بين صدور توصية بذلك من مجلس مشكّل وفقا لأحكام قانون الأٍسرة المالكة وبين مصادقة الملك عليها.

76 عاماً على الاستقلال.. مسيرةُ عزّ وشموخ، وعهدُ مجدٍ وكبرياء، وتاريخُ كرامةٍ وشرف. وتستمرُّ مسيرةُ الأردن العزيز، في مئويَّته الثانية، على خُطى الإنجاز والمنعة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده سموُّ وليِّ عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. #عيد_الاستقلال_76 https://t.co/6JHlRBObho

الإرادة الملكية التي رافقتها رسالة مفصّلة خاطب فيها الملك أفراد شعبه، حملت للمرة الأولى مكاشفة كاملة للأردنيين عن سلسلة من الوقائع لما عرف بقضية “الفتنة”، ويعتبر هذا الإجراء الذي وصفه البعض بـ“بالاحترازي” سابقة في تاريخ العائلة المالكة في أمر يخص “أمن البلاد “.