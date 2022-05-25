بين تداول تغريدة سابقة من الأمير حمزة وتهنئة سفير السعودية للملك عبدالله وولي عهده.. ذكرى استقلال الأردن الـ76 تثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تغريدات متنوعة احتفالا بذكرى استقلال الأردن الذي يصادف الـ25 من مايو/ أيار.

وتتوجه الأنظار إلى خطاب مرتقب للعاهل الأردني، الملك عبدالله بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية، عمان، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني.

وتأتي احتفالات الاستقلال هذا العام عقب تفاعل واسع لإجراءات اتخذها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ضد أخيه ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين عقب تداعيات ما بات يعرف باسم "قضية الفتنة"، ليستشهد بعض المغردون بتغريدة سابقة للأمير حمزة بذكرى الاستقلال العام 2017 وسط تداول تهنئات محلية ودولية للعاهل الأردني بهذه المناسبة تقدمها تهنئة من نايف السديري، السفير السعودي بالمملكة، للملك عبدالله وولي عهده الأمير الحسين.

 

وتعود قضية الأمير حمزة إلى الرابع من نيسان 2021، إذ تم الإعلان يومها عن إحباط السلطات الأردنية مخططا يهدد استقرار البلاد يقوده الأميرة حمزة، بمشاركة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين بالتعاون مع جهات خارجية، وحوكم عوض الله وبن زيد بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما في تموز 2021.

وكانت الإرادة الملكية التي صدرت عن العاهل الأردني، الخميس، بشأن تقييد حركة وإقامة واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، قد كشفت عن 5 أشهر من الزمن فصلت بين صدور توصية بذلك من مجلس مشكّل وفقا لأحكام قانون الأٍسرة المالكة وبين مصادقة الملك عليها.

الإرادة الملكية التي رافقتها رسالة مفصّلة خاطب فيها الملك أفراد شعبه، حملت للمرة الأولى مكاشفة كاملة للأردنيين عن سلسلة من الوقائع لما عرف بقضية “الفتنة”، ويعتبر هذا الإجراء الذي وصفه البعض بـ“بالاحترازي” سابقة في تاريخ العائلة المالكة في أمر يخص “أمن البلاد “.

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