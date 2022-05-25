وزير خارجية السعودية يرد على سؤال لـCNN عن عدم فرض عقوبات على ولي العهد.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان حول الفرق بين أمريكا والصين بنظر بلاده.

ورداً على استفسار مقدم الجلسة حول علاقة المملكة بكلٍ من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، فقد أوضح سموه أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، والولايات المتحدة الأمريكية من أهم شركاء المملكة في مجال الأمن

ونشرت وزارة الخارجية السعودية تغريدة على صفحتها الرسمية لتصريح الأمير، جاء فيها: "ورداً على استفسار مقدم الجلسة حول علاقة المملكة بكلٍ من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، فقد أوضح سموه أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، والولايات المتحدة الأمريكية من أهم شركاء المملكة في مجال الأمن".

📹 | سمو وزير الخارجية @FaisalbinFarhan خلال مشاركته في منتدى #دافوس.. تعطيل مبادرات السلام لحل القضية الفلسطينية يتسبب في زعزعة أمن واستقرار المنطقة https://t.co/d9RJ6Z8T8P

وتفاعل نشطاء أيضا على تصريحات الأمير السعودي حول موقف المملكة من التطبيع مع إسرائيل، حيث قال: "لطالما نظرنا إلى قضية التطبيع على أنها نتيجة نهائية ولكنها نتيجة نهائية لمسار، المملكة أطلقت مبادرة سلام عربية في العام 2001 وقبل ذلك مبادرة السلام الأولى وجميعها يفضي إلى تطبيع كامل مع إسرائيل.."

وتابع الأمير قائلا: "لقد ذكرت سابقا أن التطبيع بيننا وبين إسرائيل وكذلك المنطقة وإسرائيل سيحقق فوائد هائلة للجميع لكننا لن نستطيع حصد هذه الفوائد ما لم نقم بحل القضية الفلسطينية.."