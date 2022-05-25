تفاعل على تصريح وزير خارجية السعودية عن الفرق بين أمريكا والصين بنظر المملكة والتطبيع مع إسرائيل

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان حول الفرق بين أمريكا والصين بنظر بلاده.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية تغريدة على صفحتها الرسمية لتصريح الأمير، جاء فيها: "ورداً على استفسار مقدم الجلسة حول علاقة المملكة بكلٍ من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، فقد أوضح سموه أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، والولايات المتحدة الأمريكية من أهم شركاء المملكة في مجال الأمن".

وتفاعل نشطاء أيضا على تصريحات الأمير السعودي حول موقف المملكة من التطبيع مع إسرائيل، حيث قال: "لطالما نظرنا إلى قضية التطبيع على أنها نتيجة نهائية ولكنها نتيجة نهائية لمسار، المملكة أطلقت مبادرة سلام عربية في العام 2001 وقبل ذلك مبادرة السلام الأولى وجميعها يفضي إلى تطبيع كامل مع إسرائيل.."

وتابع الأمير قائلا: "لقد ذكرت سابقا أن التطبيع بيننا وبين إسرائيل وكذلك المنطقة وإسرائيل سيحقق فوائد هائلة للجميع لكننا لن نستطيع حصد هذه الفوائد ما لم نقم بحل القضية الفلسطينية.."

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