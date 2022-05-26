من اليوم.. السعودية تمنع دخول المقيمين "للعاصمة المقدسة" بدون تصريح

بعد منعهم من الحج في مكة.. اتجاه الحجاج الإيران إلى كربلاء العراقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الـ26 من مايو/ أيار، بمنع دخول المقيمين فيها إلى مكة التي تعرف باسم "العاصمة المقدسة" بدون الحصول على تصريح.

وأوضح المتحدث باسم الأمن العام السعودي، العميد سامي الشويرخ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة".

وتابع قائلا أنه ستطبق "التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم الوثائق".

وأضاف أن الوثائق المطلوبة هي إحدى ما يلي: "تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج".